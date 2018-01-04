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Світоліна другий рік поспіль дійшла до півфіналу турніру в Брісбені

Київ • УНН

 • 7906 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Еліна Світоліна поведе боротьбу за вихід у фінал Прем'єра в Брісбені після перемоги над британською тенісисткою Йоханною Контою в чвертьфінальному поєдинку змагань, повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт спортсменки.

Світоліна другий рік поспіль дійшла до півфіналу турніру в Брісбені

Й.Конта не зуміла дограти цей матч, знявшись за рахунку 6:1, 6:7 (6), 2:3 через проблеми зі стегном.

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин, за які Е.Світоліна чотири рази подала навиліт, не вчинила жодної подвійної помилки і не реалізувала жодного з п’яти брейкпоінтів на подачі британки.

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“Завжди неприємно отримувати травму, особливо коли це відбувається під час матчу, і я сподіваюся, що Йоханна зуміє швидко відновитися і ми вже скоро побачимо її на корті. Вона дуже хороший гравець і сьогодні зіграла чудовий матч. Після першого програного сету я сказала собі, що потрібно боротися за кожен м’яч до кінця і чекати свої шанси”, — сказала Е.Світоліна.

Додамо, що у півфіналі суперницею українки стане переможниця матчу між Кароліною Плішковою і Кайей Канепі.

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