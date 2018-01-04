Свитолина второй год подряд дошла до полуфинала турнира в Брисбене

Й.Конта не сумела доиграть этот матч, снявшись при счете 6:1, 6:7 (6), 2:3 из-за проблем с бедром.

Поединок длился 2 часа 13 минут, за которые Э.Свитолина четыре раза подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и не реализовала ни одного из пяти брейкпоинтов на подаче британки.

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"Всегда неприятно получать травму, особенно когда это происходит во время матча, и я надеюсь, что Йоханна сумеет быстро восстановиться и мы уже скоро увидим ее на корте. Она очень хороший игрок и сегодня сыграла великолепный матч. После первого проигранного сета я сказала себе, что нужно бороться за каждый мяч до конца и ждать свои шансы", - сказала Э.Свитолина.

Добавим, что в полуфинале соперницей украинки станет победительница матча между Каролиной Плишковой и Кайей Канепи.