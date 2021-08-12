Світоліна достроково завершила виступи на турнірі в Монреалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна програла стартовий матч в рамках турніру WTA 1000 в Монреалі. У поєдинку другого раунду Світоліна поступилася британці Йоханне Конте (41 номер WTA), передає УНН із посиланням на результати турніру.
Деталі
Еліна Світоліна провели з Йоханною Конта три гейми — 6:3, 3:6, 2:6
Доповнення
У наступному раунді Конта зіграє проти американки Корі Гауфф або росіянки Анастасії Потапової.
Раніше
9 серпня стало відомо, що Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA.