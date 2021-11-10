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Світлана Тихановська закликала Берлін не стримуватись щодо режиму Лукашенко

Київ • УНН

 • 16675 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прилетіла до Берліна у вівторок, 9 листопада. Це її четверта поїздка до Берліна, цього разу – на запрошення Фонду імені федерального канцлера Гельмута Шмідта (BKHS). Свій візит Тихановська розпочала з виступу на вечірній вуличній акції на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт. Її організувало білоруське співтовариство "Разам", на площі зібралося понад сотню людей. У своїй промові Тихановська наголосила на важливості того, що її приїзд збігся з річницею падіння Берлінської стіни, передає УНН.

Світлана Тихановська закликала Берлін не стримуватись щодо режиму Лукашенко

Цитата

"Це також символічно і для нас, білорусів, тому що найголовніша пісня нашого протестного руху "Мури" - теж про стіни. Про стіни, збудовані між режимом і звичайними білорусами", - сказала вона і подякувала білорусам у Німеччині, які допомагають тім, що втекли з країни громадянам Білорусі та сім'ям політв'язнів, які залишилися в країні.

За словами Тихановської, пропаганда звинувачує її в тому, що вона часто їздить на офіційні зустрічі до інших країн і що вони не мають жодного значення. "Але я вірю, що те, що роблю я, помножене на те, що робите ви, обов'язково призведе до результатів, на які ми всі дуже сильно чекаємо", - зазначила політик.

У програмі візиту Тихановської зустрічі з німецькими політиками

Окремо Тихановська зупинилася на справі про злочини проти людяності, вчинені Лукашенком, яку подали до Федеральної прокуратури ФРН. Лідер білоруської опозиції, яка виступала російською мовою, заявила: "Я дуже пишаюся тими, хто працює з адвокатами зі злочинів режиму тут, у Німеччині. Я чула, що подана заява. Також я знаю, що Німеччина обережна, Німеччина зволікає, і під час цього візиту я говоритиму з міністром юстиції та з представниками уряду з цього питання". Проте фразу про повільність Німеччини німецькою перекладати не стали.

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Про ситуацію на кордоні між ЄС та Білоруссю Тихановська у своїй промові не згадала.

Після виступу біля Бранденбурзьких воріт політик виїхала на зустріч із віце-канцлером Олафом Шольцем який незабаром ймовірно змінить Ангелу Меркель на посаді глави німецького уряду. У середу, 10 листопада, вона прочитає доповідь та візьме участь у дискусії у фонді Шмідта. У четвер Тихановська зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у його резиденції у палаці Бельвю в Берліні. Також заплановані зустрічі з окремими депутатами бундестагу та представниками білоруської діаспори.

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