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Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать по поводу режима Лукашенко

Киев • УНН

 • 16675 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прилетела в Берлин во вторник, 9 ноября. Это ее четвертая поездка в Берлин, на этот раз — по приглашению Фонда имени федерального канцлера Гельмута Шмидта (BKHS). Свой визит Тихановская начала с выступления на вечерней уличной акции на Парижской площади у Бранденбургских ворот. Ее организовало белорусское сообщество “Разам”, на площади собралось более сотни людей. В своей речи Тихановская подчеркнула важность того, что ее приезд совпал с годовщиной падения Берлинской стены, передает УНН.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать по поводу режима Лукашенко

Цитата

“Это также символично и для нас, белорусов, потому что самая главная песня нашего протестного движения „Стены“ — тоже о стенах. О стенах, построенные между режимом и обычными белорусами”, — сказала она и поблагодарила белорусам в Германии, которые помогают том, что бежали из страны гражданам Беларуси и семьям политзаключенных, которые остались в стране.

По словам Тихановской, пропаганда обвиняет ее в том, что она часто ездит на официальные встречи в другие страны и что они не имеют никакого значения. “Но я верю, что то, что делаю я, умноженное на то, что делаете вы, обязательно приведет к результатам, на которые мы все очень сильно ждем”, — отметила политик.

В программе визита Тихановской встречи с немецкими политиками

Отдельно Тихановская остановилась на деле о преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко, которое подали в Федеральную прокуратуру ФРГ. Лидер белорусской оппозиции, выступавшей на русском языке, заявила: “Я очень горжусь теми, кто работает с адвокатами по преступлениям режима здесь, в Германии. Я слышала, что подано заявление. Также я знаю, что Германия осторожничает, Германия медлит, и во время этого визита я буду говорить с министром юстиции и с представителями правительства по этому вопросу”. Однако фразу о медлительности Германии на немецкий переводить не стали.

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О ситуации на границе между ЕС и Беларусью Тихановская в своей речи не упомянула.

После выступления у Бранденбургских ворот политик выехала на встречу с вице-канцлером Олафом Шольцем который вскоре вероятно сменит Ангелу Меркель на посту главы германского правительства. В среду, 10 ноября, она прочитает доклад и примет участие в дискуссии в фонде Шмидта. В четверг Тихановская встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции во дворце Бельвю в Берлине. Также запланированы встречи с отдельными депутатами бундестага и представителями белорусской диаспоры.

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