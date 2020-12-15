Супутникові технології та штучний інтелект - на STEM is FEM обговорили розвиток АПК

“Коли ми задумали провести модуль з агропромисловості, то мали на меті дві речі: по-перше — продемонструвати сучасність та технологічність АПК, по-друге — відкритість галузі для жінок. На дводенному онлайн-модулі учасниці познайомились із найсучаснішими розробками та послухали жінок, що вже добилися неабияких успіхів у цьому напрямку в Україні. Також дівчата спробували власні сили в онлайн-симуляторі агробізнесу, де показали добрі результати”, — поділився Сергій Токарєв.

Фахівчині із галузі агропромисловості ознайомили дівчат із головними аспектами роботи в цій сфері, її теперішнім становищем та перспективами розвитку.

Екс-виконуюча обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України, Доктор аграрних наук Ольга Трофімцева наголосила: сучасний агропромисловий комплекс — це насамперед не вирощування культур, а майданчик, де стрімко розвиваються цифрові технології.

“Штучний інтелект — це вже не майбутнє, це реальність в аграрному секторі. Трактори та комбайни на автопілотах, напівавтоматичні дрони, супутникове відслідковування стану полів — вже давно не новина. Роботи однозначно будуть замінювати людську силу, проте вони не здатні замінити людську емпатію та здатність до творчих рішень. Тому кваліфіковані професіонали, які будуть ними управляти, будуть на вагу золота”, — впевнена пані Трофімцева.

Важливою складовою кожного модулю STEM is FEM є мотиваційні виступи успішних жінок. Оскільки в суспільстві досі існують застарілі стереотипи щодо “нежіночих професій”, дівчатам потрібно мати якнайбільше прикладів для наслідування серед жінок у різних сферах, впевнені організатори модулю. Керівниця Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України Ольга Магалецька закликала слухачок руйнувати шкідливі стереотипи та не дозволяти їм керувати своїм життям.

“Незалежній Україні наступного року виповниться 30 років. За цей час з 6 президентів в нас не було жодної жінки. Із 18 прем’єрів — лише одна. У першому скликанні Верховної Ради було лише 12 депутаток. Наразі їх 87 з 450. Ситуація міняється, але з такою динамікою нам знадобиться ще 30 років, аби досягти паритету. В бізнесі така сама ситуація. На жаль, в нашому суспільстві досі існують гендерні стереотипи щодо професій. Сподіваюся, ваше покоління зможе їх подолати і акселерувати досягнення гендерної рівності”, — наголосила пані Магалецька.

А засновниця агротехнічного стартапу FluroSat Анастасія Волкова, яка увійшла до списку 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC, розповіла учасницям про використання новітніх технологій на практиці. Зокрема, на прикладі власного проєкту, який надає автоматизоване рішення для відстеження, моніторингу та управління посівами.

Нагадаємо, STEM is FEM — благодійний освітній проєкт, покликаний популяризувати технічні спеціальності серед українських школярок шляхом проведення безкоштовних навчальних заходів. Слідкувати за анонсами можна на офіційному сайті проєкту чи сторінці у Facebook.