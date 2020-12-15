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Спутниковые технологии и искусственный интеллект – на STEM is FEM обсудили развитие АПК

Киев • УНН

 • 15371 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Агропромышленный комплекс – отрасль, в которой быстро развиваются современные технологии. Лопаты, тяпки, грабли и прочее сельхоз орудия отошли на второй план, уступив место коптерам и искусственному интеллекту. Именно об этом шла речь на учебном модуле STEM is FEM по АПК для украинских школьниц, рассказывает инициатор благотворительного образовательного проекта Сергей Токарев.

Спутниковые технологии и искусственный интеллект – на STEM is FEM обсудили развитие АПК

“Когда мы задумали провести модуль по агропромышленности, то ставили перед собой две цели: во-первых — показать современность и технологичность АПК, во-вторых — открытость отрасли для женщин. На двухдневном онлайн-модуле участницы познакомились с самыми современными разработками и послушали женщин, которые уже добились значительных успехов в этом направлении в Украине. Также девушки испытали собственные силы в онлайн-симуляторе агробизнеса, где показали хорошие результаты”, — поделился Сергей Токарев.

Специалистки из отрасли АПК ознакомили девушек с главными аспектами работы в этой сфере, ее нынешним положением и перспективами развития.

Экс-исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, доктор аграрных наук Ольга Трофимцева подчеркнула: современный агропромышленный комплекс — это, прежде всего, не выращивание культур, а площадка, где стремительно развиваются цифровые технологии.

“Искусственный интеллект — это уже не будущее, это реальность в аграрном секторе. Тракторы и комбайны на автопилоте, полуавтоматические дроны, спутниковое отслеживание состояния полей — уже давно не новость. Роботы однозначно будут заменять человеческую силу, однако они не способны заменить человеческую эмпатию и способность к творческим решениям. Поэтому квалифицированные профессионалы, которые будут ими управлять, будут на вес золота”, — уверена Трофимцева.

Важной составляющей каждого модуля STEM is FEM являются мотивационные выступления успешных женщин. Поскольку в обществе до сих пор существуют устаревшие стереотипы относительно “неженских профессий”, девушкам нужно иметь как можно больше примеров для подражания среди женщин в различных сферах, уверены организаторы модуля. Руководительница Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Ольга Магалецкая призвала слушательниц разрушать вредные стереотипы и не позволять им управлять своей жизнью.

“Независимой Украине в следующем году исполнится 30 лет. За это время из 6 президентов у нас не было ни одной женщины. Из 18 премьеров — только одна. В первом созыве Верховной Рады было только 12 депутатов-женщин. Сейчас их 87 из 450. Ситуация меняется, но с такой динамикой нам понадобится еще 30 лет, чтобы достичь паритета. В бизнесе такая же ситуация. К сожалению, в нашем обществе до сих пор существуют гендерные стереотипы относительно профессий. Надеюсь, ваше поколение сможет их преодолеть и акселерировать достижение гендерного равенства”, — отметила Магалецкая.

Основательница агротехнического стартапа FluroSat Анастасия Волкова, которая вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC, рассказала участникам об использовании новейших технологий на практике. В частности, на примере собственного проекта, который предоставляет автоматизированные решения для отслеживания, мониторинга и управления посевами.

Напомним, STEM is FEM — благотворительный образовательный проект, призванный популяризировать технические специальности среди украинских школьниц путем проведения бесплатных обучающих мероприятий. Следить за анонсами можно на официальном сайте проекта или странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

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