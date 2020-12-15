Спутниковые технологии и искусственный интеллект – на STEM is FEM обсудили развитие АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Агропромышленный комплекс – отрасль, в которой быстро развиваются современные технологии. Лопаты, тяпки, грабли и прочее сельхоз орудия отошли на второй план, уступив место коптерам и искусственному интеллекту. Именно об этом шла речь на учебном модуле STEM is FEM по АПК для украинских школьниц, рассказывает инициатор благотворительного образовательного проекта Сергей Токарев.
“Когда мы задумали провести модуль по агропромышленности, то ставили перед собой две цели: во-первых — показать современность и технологичность АПК, во-вторых — открытость отрасли для женщин. На двухдневном онлайн-модуле участницы познакомились с самыми современными разработками и послушали женщин, которые уже добились значительных успехов в этом направлении в Украине. Также девушки испытали собственные силы в онлайн-симуляторе агробизнеса, где показали хорошие результаты”, — поделился Сергей Токарев.
Специалистки из отрасли АПК ознакомили девушек с главными аспектами работы в этой сфере, ее нынешним положением и перспективами развития.
Экс-исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, доктор аграрных наук Ольга Трофимцева подчеркнула: современный агропромышленный комплекс — это, прежде всего, не выращивание культур, а площадка, где стремительно развиваются цифровые технологии.
“Искусственный интеллект — это уже не будущее, это реальность в аграрном секторе. Тракторы и комбайны на автопилоте, полуавтоматические дроны, спутниковое отслеживание состояния полей — уже давно не новость. Роботы однозначно будут заменять человеческую силу, однако они не способны заменить человеческую эмпатию и способность к творческим решениям. Поэтому квалифицированные профессионалы, которые будут ими управлять, будут на вес золота”, — уверена Трофимцева.
Важной составляющей каждого модуля STEM is FEM являются мотивационные выступления успешных женщин. Поскольку в обществе до сих пор существуют устаревшие стереотипы относительно “неженских профессий”, девушкам нужно иметь как можно больше примеров для подражания среди женщин в различных сферах, уверены организаторы модуля. Руководительница Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Ольга Магалецкая призвала слушательниц разрушать вредные стереотипы и не позволять им управлять своей жизнью.
“Независимой Украине в следующем году исполнится 30 лет. За это время из 6 президентов у нас не было ни одной женщины. Из 18 премьеров — только одна. В первом созыве Верховной Рады было только 12 депутатов-женщин. Сейчас их 87 из 450. Ситуация меняется, но с такой динамикой нам понадобится еще 30 лет, чтобы достичь паритета. В бизнесе такая же ситуация. К сожалению, в нашем обществе до сих пор существуют гендерные стереотипы относительно профессий. Надеюсь, ваше поколение сможет их преодолеть и акселерировать достижение гендерного равенства”, — отметила Магалецкая.
Основательница агротехнического стартапа FluroSat Анастасия Волкова, которая вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC, рассказала участникам об использовании новейших технологий на практике. В частности, на примере собственного проекта, который предоставляет автоматизированные решения для отслеживания, мониторинга и управления посевами.
Напомним, STEM is FEM — благотворительный образовательный проект, призванный популяризировать технические специальности среди украинских школьниц путем проведения бесплатных обучающих мероприятий. Следить за анонсами можно на официальном сайте проекта или странице в Facebook.