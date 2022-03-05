Супутникова система Starlink уже прибула до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink вже приїхала до Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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"Друзі! Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. 2 надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром (Кличком – ред.) домовилися з міжнародними партнерами та друзями", - повідомив глава Києва.
За його словами, Starlink працюватиме для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.
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Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.