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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 6513 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Супутникова система Starlink уже прибула до Києва

Супутникова система Starlink уже прибула до Києва

Київ • УНН

 • 194865 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Партія пристроїв глобальної супутникової системи Starlink вже приїхала до Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Друзі! Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. 2 надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром (Кличком – ред.) домовилися з міжнародними партнерами та друзями", - повідомив глава Києва.

За його словами, Starlink працюватиме для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Нагадаємо

Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.

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