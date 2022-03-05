Спутниковая система Starlink уже прибыла в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Партия устройств глобальной спутниковой системы Starlink уже приехала в Киев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Друзья! Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. 2 предоставило Минцифры. О 10 мы с Владимиром (Кличко - ред.) договорились с международными партнерами и друзьями", - сообщил глава Киева.
По его словам, Starlink будет работать для помощи в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.
Напомним
Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова по доступу к спутниковому интернету.