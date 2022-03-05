Спутниковая система Starlink уже прибыла в Киев

Цитата

"Друзья! Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. 2 предоставило Минцифры. О 10 мы с Владимиром (Кличко - ред.) договорились с международными партнерами и друзьями", - сообщил глава Киева.

По его словам, Starlink будет работать для помощи в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.

Напомним

Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова по доступу к спутниковому интернету.