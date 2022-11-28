Сумська область: окупанти випустили по прикордонню майже 130 мін та снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом дня випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Ворогом обстріляні Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади, пише УНН.
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По Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було загалом 30 “прильотів”. Ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на території Сумської області.
Після 16:00 по прикордонню зі сторони росії було 60 пострілів із гранатомету, а також автоматні та кулеметні черги, а згодом ще 5 “прильотів” зі ствольної артилерії.
“На щастя, у всіх випадках без руйнувань”, — наголосив Живицький.
Голова ОВА також повідомив, що ще 10 ворожих мін розірвалися між Середино-Будською і Дружбівською громадами.
“Теж без наслідків, — додав він.
Шалигинська громада: було 2 “прильоти” зі ствольної артилерії по прикордонню. Без пошкоджень. Глухівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (20 “прильотів”). Без руйнувань.
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