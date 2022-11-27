Рашисти обстріляли Есманьську громаду в Сумській області

Цитата

"Протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 «прильоти». Без руйнувань", — написав Живицький

У решти прикордонних громад було спокійно, без обстрілів.

Додамо

Російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області. Унаслідок атаки загинуло дві людини, ще одна особа отримала поранення.