Рашисти обстріляли Есманьську громаду в Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл в одній із громад області, пише УНН.
Цитата
"Протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 «прильоти». Без руйнувань", — написав Живицький
У решти прикордонних громад було спокійно, без обстрілів.
Додамо
Російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області. Унаслідок атаки загинуло дві людини, ще одна особа отримала поранення.