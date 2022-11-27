Рашисты обстреляли Эсманьскую общину в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле в одной из общин области, пишет УНН.
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"В течение дня враг обстрелял одно из сел Эсманьской общины. По приграничной территории россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 «прилеты». Без разрушений", — написал Живицкий
В остальных пограничных общин было спокойно, без обстрелов.
Добавим
Российские оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.