Рашисты обстреляли Эсманьскую общину в Сумской области

Цитата

"В течение дня враг обстрелял одно из сел Эсманьской общины. По приграничной территории россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 «прилеты». Без разрушений", — написал Живицкий

В остальных пограничных общин было спокойно, без обстрелов.

Добавим

Российские оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.