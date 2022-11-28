Сумская область: оккупанты выпустили по приграничье почти 130 мин и снарядов

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Киев • УНН

 • 824414 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение дня выпустили по приграничье 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская общины, пишет УНН.

Детали

По Середино-Будской общине враг трижды совершил минометный обстрел. Было в общей сложности 30 “прилетов”. Еще 2 снаряды из артиллерии разорвались на территории Сумской области.

После 16:00 по приграничье со стороны россии было 60 выстрелов из гранатомета, а также автоматные и пулеметные очереди, а впоследствии еще 5 “прилетов” из ствольной артиллерии.

“На счастье, во всех случаях без разрушений”, — подчеркнул Живицкий.

Председатель ОВА также сообщил, что еще 10 вражеских мин разорвались между Середино-Будской и Дружбовской общинами.

“Тоже без последствий, — добавил он.

Шалыгинская община: было 2 “прилеты” из ствольной артиллерии по приграничье. Без повреждений. Глуховскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии (20 “прилетов”). Без разрушений.

Напомним 

Рашисты обстреляли Эсманьскую общину в Сумской области.

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