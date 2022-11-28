Сумская область: оккупанты выпустили по приграничье почти 130 мин и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение дня выпустили по приграничье 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Врагом обстреляны Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская общины, пишет УНН.
Детали
По Середино-Будской общине враг трижды совершил минометный обстрел. Было в общей сложности 30 “прилетов”. Еще 2 снаряды из артиллерии разорвались на территории Сумской области.
После 16:00 по приграничье со стороны россии было 60 выстрелов из гранатомета, а также автоматные и пулеметные очереди, а впоследствии еще 5 “прилетов” из ствольной артиллерии.
“На счастье, во всех случаях без разрушений”, — подчеркнул Живицкий.
Председатель ОВА также сообщил, что еще 10 вражеских мин разорвались между Середино-Будской и Дружбовской общинами.
“Тоже без последствий, — добавил он.
Шалыгинская община: было 2 “прилеты” из ствольной артиллерии по приграничье. Без повреждений. Глуховскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии (20 “прилетов”). Без разрушений.
Напомним
Рашисты обстреляли Эсманьскую общину в Сумской области.