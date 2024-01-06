Сумщина: армія рф вночі обстріляла дві громади
Київ • УНН
Російські війська обстріляли дві громади в Сумській області, зафіксовано сім вибухів мінометів.
Російські військові вночі обстріляли дві громади Сумської області. Загарбники здійснили 3 обстріли з мінометів. Про це пише повідомили у суботу в Сумській ОВА, пише УНН.
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Як повідомили в ОВА, вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
"Зафіксовано 7 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Великописарівська (5 вибухів) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо
Російські війська 5 січня ввечері обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину у Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих.