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Сумщина: армія рф вночі обстріляла дві громади

Сумщина: армія рф вночі обстріляла дві громади

Київ • УНН

 • 33404 перегляди

Російські війська обстріляли дві громади в Сумській області, зафіксовано сім вибухів мінометів.

Російські військові вночі обстріляли дві громади Сумської області. Загарбники здійснили 3 обстріли з мінометів. Про це пише повідомили у суботу в Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в ОВА, вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Зафіксовано 7 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Великописарівська (5 вибухів) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо

Російські війська 5 січня ввечері обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину у Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих.

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