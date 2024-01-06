Сумская область: армия рф ночью обстреляла две громады

Российские военные ночью обстреляли две громады Сумской области. Захватчики совершили 3 обстрела из минометов. Об этом пишет сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОВА, ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Зафиксировано 7 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Великописаревская (5 взрывов) и Зноб-Новгородская (2 взрыва) громады", - отметили в ОВА.

Напомним,

Российские войска 5 января вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.