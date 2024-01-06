Сумская область: армия рф ночью обстреляла две громады
Киев • УНН
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано семь взрывов минометов.
Российские военные ночью обстреляли две громады Сумской области. Захватчики совершили 3 обстрела из минометов. Об этом пишет сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в ОВА, ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
"Зафиксировано 7 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Великописаревская (5 взрывов) и Зноб-Новгородская (2 взрыва) громады", - отметили в ОВА.
Напомним,
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