Сумщина вночі зазнала ворожих ударів: 26 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські війська у ніч на 20 травня тричі обстріляли Сумську область. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 3 обстріли. Зафіксовано 26 вибухів", - ідеться у повідомленні про ситуацію на прикордонні області.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади:
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- Хотінська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів).
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- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (8 вибухів).
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Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
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Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.