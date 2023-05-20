Сумская область ночью подверглась вражеским ударам: 26 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские войска в ночь на 20 мая трижды обстреляли Сумскую область. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью россияне совершили 3 обстрела. Зафиксировано 26 взрывов", - говорится в сообщении о ситуации на пограничье области.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады:
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- Хотинская громада: осуществлен обстрел из АГС (15 взрывов).
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- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (8 взрывов).
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Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Ранее
Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.