Сумская область ночью подверглась вражеским ударам: 26 взрывов

Детали

"Ночью россияне совершили 3 обстрела. Зафиксировано 26 взрывов", - говорится в сообщении о ситуации на пограничье области.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады:



Хотинская громада: осуществлен обстрел из АГС (15 взрывов).



Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (8 взрывов).



Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Ранее

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.