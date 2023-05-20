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13 марта, 19:26 • 62581 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 111131 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110428 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 110251 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103275 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 99087 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111200 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131789 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 173276 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сумская область ночью подверглась вражеским ударам: 26 взрывов

Сумская область ночью подверглась вражеским ударам: 26 взрывов

Киев • УНН

 • 781115 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские войска в ночь на 20 мая трижды обстреляли Сумскую область. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 3 обстрела. Зафиксировано 26 взрывов", - говорится в сообщении о ситуации на пограничье области.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады:

  • Хотинская громада: осуществлен обстрел из АГС (15 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (8 взрывов).

Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Ранее

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.

Украинские Национальные Новости

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