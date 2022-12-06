Сумнівний кредит на Охматдит: Стефанчук підписав законопроєкт щодо ратифікації угоди між Україною та Австрією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт щодо ратифікації угоди між Австрією та Україною, що передбачає надання нашій державі кредиту на будівництво трьох медзакладів, зокрема дитячої лікарні Охматдит. Нині документ направлено на підпис Президенту, повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.
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Угода передбачає виділення Австрією Україні 600 млн євро на реконструкцію та оснащення дитячої лікарні Охматдит, університетської клініки та реабілітаційного центру у Львові. Однак кредит надається за умови, що до будівництва будуть залучені австрійські компанії.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, “освоїти” австрійські кредитні кошти може скандальна компанія Vamed. Її неодноразово викривали на постачанні в Україну неякісного медичного обладнання, зокрема, УЗД-апарати та інкубатори для немовлят.
Також Vamed фігурувала у скандалі, коли уряд Юлії Тимошенко закупив для "швидкої допомоги" автомобілі, які не були для цього пристосовані.
А у 2010 році українські спецслужби навіть застерігали від співпраці з Vamed, адже вона “становить економічну загрозу безпеці держави”.
Окрім того, компанія вже не вперше намагається долучитися до будівництва Охматдиту.