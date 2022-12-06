Сумнівний кредит на Охматдит: Стефанчук підписав законопроєкт щодо ратифікації угоди між Україною та Австрією

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Угода передбачає виділення Австрією Україні 600 млн євро на реконструкцію та оснащення дитячої лікарні Охматдит, університетської клініки та реабілітаційного центру у Львові. Однак кредит надається за умови, що до будівництва будуть залучені австрійські компанії.

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Як повідомляв УНН, “освоїти” австрійські кредитні кошти може скандальна компанія Vamed. Її неодноразово викривали на постачанні в Україну неякісного медичного обладнання, зокрема, УЗД-апарати та інкубатори для немовлят.

Також Vamed фігурувала у скандалі, коли уряд Юлії Тимошенко закупив для "швидкої допомоги" автомобілі, які не були для цього пристосовані.

А у 2010 році українські спецслужби навіть застерігали від співпраці з Vamed, адже вона “становить економічну загрозу безпеці держави”.

Окрім того, компанія вже не вперше намагається долучитися до будівництва Охматдиту.