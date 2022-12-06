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Сомнительный кредит на Охматдет: Стефанчук подписал законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Австрией

Киев • УНН

 • 1025784 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о ратификации соглашения между Австрией и Украиной, предусматривающий предоставление нашему государству кредита на строительство трех медучреждений, в частности детской больницы Охматдет. В настоящее время документ направлен на подпись Президенту, сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Детали

Соглашение предусматривает выделение Австрией Украине 600 млн евро на реконструкцию и оснащение детской больницы Охматдет, университетской клиники и реабилитационного центра во Львове. Однако кредит предоставляется при условии, что к строительству будут привлечены австрийские компании.

Напомним

Как сообщал УНН, “освоить” австрийские кредитные средства может скандальная компания Vamed. Ее неоднократно разоблачали на поставках в Украину некачественного медицинского оборудования, в частности УЗИ-аппараты и инкубаторы для младенцев.

Также Vamed фигурировала в скандале, когда правительство Юлии Тимошенко закупило для "скорой помощи" автомобили, которые не были для этого приспособлены.

А в 2010 году украинские спецслужбы даже предостерегали от сотрудничества с Vamed, ведь она “представляет экономическую угрозу безопасности государства”.

Кроме того, компания уже не в первый раз пытается приобщиться к строительству Охматдета.

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