Судно російського олігарха Верховського передано у власність держави
Київ • УНН
Україна націоналізувала великий риболовецький траулер «Бухта Соколовська», що належить російському олігарху Олександру Верховському, який перебуває під санкціями.
Україна націоналізувала великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який входив до торговельного "флоту" підсанкційного олігарха Олександра Верховського. Про це передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/3912/24 задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Верховського Олександра Григоровича санкції стягнення активів в дохід держави. Великий морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская" націоналізовано.
Довідка
Верховський Олександр Григорович є російським підприємцем, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області російської федерації. Як член ради федерації федеральних зборів рф, Верховський О.Г. у 2014 році проголосував за введення збройних сил рф на територію України.
На початку 2023 року заявив про свою підтримку повномасштабного воєнного вторгнення рф на територію України, пише пресслужба Мінюсту.
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд підтримав націоналізацію українських нафтогазових активів російського олігарха едуарда худайнатова вартістю півмільярда гривень.