Судно российского олигарха Верховского передано в собственность государства

Украина национализировала крупный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская», который входил в торговый «флот» подсанкционного олигарха Александра Верховского. Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/3912/24 удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Верховскому Александру Григорьевичу санкции взыскания активов в доход государства. Большой морозильный рыболовецкий траулер «Бухта Соколовская» национализирован.

Справка

Верховский Александр Григорьевич является российским предпринимателем, который в период с 2012 по 2017 годы был членом совета федерации федерального собрания российской федерации, где представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области российской федерации. Как член совета федерации федерального собрания рф, Верховский А.Г. в 2014 году проголосовал за введение вооруженных сил рф на территорию Украины.

В начале 2023 года заявил о своей поддержке полномасштабного военного вторжения рф на территорию Украины, пишет пресс-служба Минюста.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха Эдуарда Худайнатова стоимостью полмиллиарда гривен.