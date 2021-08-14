Судитимуть “заступника міністра інформації “ДНР”: пропагував ідеї “Руського міру”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт, щодо так званого “заступника міністра інформації “ДНР”, який пропагував Російський мир та змушував українських військовослужбовців розповсюджувати неправдиву інформацію. Про це УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.
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“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного режиму (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду так званого “заступника міністра інформації “ДНР”, відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей “Руського міру”, налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності терористичної організації “ДНР”, дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.
Також за даними слідства повідомляється, що він у підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними Силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних “інтерв’ю” бойовики катували військовополонених.
Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі здійснював пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, поширюючи при цьому заборонену символіку.
Додамо
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Нагадаємо Слідчі Донеччини заочно оголосили про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу “ДНР”, які займали керівні посади у незаконному збройному формуванні.