Судитимуть правоохоронця на Тернопільщині, який привласнив боєприпаси
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-ТЕРНОПІЛЬ. 30 листопада. УНН. Прокуратура Тернопільської області завершила розслідування у кримінальному провадженні за ч.1ст.262 (привласнення бойових припасів), ч.1ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) ККУ стосовно т.в.о. заступника начальника слідчого управління - начальника відділу слідчого управління ГУНП у Тернопільській області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.
Встановлено, що під час службового відрядження в зону АТО правоохоронець отримав разом із табельною зброєю набої та ручну гранату, проте після повернення зі сходу видані йому боєприпаси в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України не здав, а привласнив. У лютому цього року під час обшуку за місцем проживання у нього було вилучено 144 патрони калібру 7,62×39 мм, 10 патронів калібру 9×18 мм, ручну гранату “РГД — 5”.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.