Судитимуть правоохоронця на Тернопільщині, який привласнив боєприпаси

Встановлено, що під час службового відрядження в зону АТО правоохоронець отримав разом із табельною зброєю набої та ручну гранату, проте після повернення зі сходу видані йому боєприпаси в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України не здав, а привласнив. У лютому цього року під час обшуку за місцем проживання у нього було вилучено 144 патрони калібру 7,62×39 мм, 10 патронів калібру 9×18 мм, ручну гранату “РГД — 5”.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.