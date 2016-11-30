Будут судить правоохранителя в Тернопольской области, который присвоил боеприпасы

Установлено, что во время служебной командировки в зону АТО милиционер получил вместе с табельным оружием патроны и ручную гранату, однако по возвращении с востока выданные ему боеприпасы в дежурную часть Тернопольского ГО УМВД Украины не сдал, а присвоил. В феврале этого года во время обыска по месту жительства у него были изъяты 144 патрона калибра 7,62 × 39 мм, 10 патронов калибра 9 × 18 мм, ручная граната "РГД - 5".

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.