Суддя одного з судів Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Суддя одного з судів Московського району Харкова вистрибнув з вікна шостого поверху багатоповерхівки. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в Харківській області.
“Вранці дружина його бачила в квартирі, а близько 7.45 надійшов виклик, що біля будинку лежить тіло”, — розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
Судді було 60 років. На місці працювала слідчо-оперативна група
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“Правоохоронці схиляються до версії суїциду”, — розповіло кореспонденту УНН власне джерело в правоохоронних органах.
Факт події внесений в Журнал обліку правопорушень. Обставини встановлюються.