Судья одного из судов Харькова выпрыгнул из окна многоэтажки

"Утром жена его видела в квартире, а около 7.45 поступил вызов, что у дома лежит тело", - рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Судье было 60 лет. На месте работала следственно-оперативная группа

"Правоохранители склоняются к версии суицида", - рассказал корреспонденту УНН собственный источник в правоохранительных органах.

Факт происшествия внесен в Журнал учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.