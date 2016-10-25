Судья одного из судов Харькова выпрыгнул из окна многоэтажки
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Судья одного из судов Московского района Харькова выпрыгнул из окна шестого этажа многоэтажки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
"Утром жена его видела в квартире, а около 7.45 поступил вызов, что у дома лежит тело", - рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Судье было 60 лет. На месте работала следственно-оперативная группа
"Правоохранители склоняются к версии суицида", - рассказал корреспонденту УНН собственный источник в правоохранительных органах.
Факт происшествия внесен в Журнал учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.