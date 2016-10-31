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Судді ВСУ не бояться конкурсів до оновленого суду - Я.Романюк

Судді ВСУ не бояться конкурсів до оновленого суду - Я.Романюк

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Судді Верховного суду України готові взяти участь у конкурсі на посади суддів до оновленого Верховного суду відповідно до змін до Конституції у частині правосуддя, але є сумніви щодо ефективності проведення цих конкурсів. Про це сказав на брифінгу голова Верховного суду України Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

"Що стосується конкурсних процедур. Ми не боїмося конкурсів. Потрібно буде - ми підемо на конкурси. Конкурси були і зараз є. На будь-яку суддівську посаду призначення відбувається за результатами конкурсних процедур. Але це на вакантну суддівську посаду. І в Верховному суді будуть теж вакантні посади, вони вже є", - наголосив він.

Водночас, на думку Я.Романюка, не є правильним те, що суддя був обраний безстроково, але для того, щоб продовжити роботу на цій посаді, йому потрібно піти на конкурс і перемогти на ньому.

"Ми вже бачимо на прикладі реорганізації інших державних установ, що конкурси зовсім не є панацеєю від усіх бід. І вони зовсім не гарантують, що в оновлені державні структури не потраплять не доброчесні працівники. Як бачимо, потрапляють. І вже не мало розпочато кримінальних проваджень по фактах зловживань, отримання хабарів при виконанні своїх посадових обов'язків", - сказав він.

До того ж, зазначив голова ВСУ, також у тих державних органах, які пройшли за таким принципом реформування, відбувся різкий спад професійної, фахової підготовки працівників.

Я.Романюк додав, що судді ВСУ готові пройти кваліфікаційне оцінювання суддів від першої інстанції до Верховного суду.

Українські Національні Новини

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