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Судьи ВСУ не боятся конкурсов в обновленный суд - Я.Романюк

Судьи ВСУ не боятся конкурсов в обновленный суд - Я.Романюк

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Судьи Верховного суда Украины готовы принять участие в конкурсе на должности судей в обновленный Верховный суд в соответствии с изменениями в Конституцию в части правосудия, но есть сомнения в эффективности проведения этих конкурсов. Об этом сказал на брифинге глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

"Что касается конкурсных процедур. Мы не боимся конкурсов. Нужно будет - мы пойдем на конкурсы. Конкурсы были и сейчас есть. На любую судейскую должность назначение происходит по результатам конкурсных процедур. Но это на вакантную судейскую должность. И в Верховном суде будут тоже вакантные должности, они уже есть", - подчеркнул он.

В то же время, по мнению Я.Романюка, не правильно то, что судья был избран бессрочно, но для того, чтобы продолжить работу на этой должности, ему нужно пойти на конкурс и победить на нем.

"Мы уже видим на примере реорганизации других государственных учреждений, что конкурсы вовсе не являются панацеей от всех бед. И они вовсе не гарантируют, что в обновленные государственные структуры не попадут не добропорядочные работники. Как видим, попадают. И уже не имело начато уголовных производств по фактам злоупотреблений, получения взяток при исполнении своих должностных обязанностей", - сказал он.

К тому же, отметил глава ВСУ, также в тех государственных органах, которые прошли по такому принципу реформирования, произошел резкий спад профессиональной, профессиональной подготовки работников.

Я.Романюк добавил, что судьи ВСУ готовы пройти квалификационное оценивание судей от первой инстанции до Верховного суда.

Украинские Национальные Новости

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