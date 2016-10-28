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Судді ВГСУ А.Ємельянову обрано запобіжний захід

Судді ВГСУ А.Ємельянову обрано запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За клопотанням Генеральної прокуратури України підозрюваному судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

“27 жовтня 2016 року за клопотанням Генеральної прокуратури України підозрюваному А.Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн”, — повідомили у ГПУ.

Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.

Під час прийняття рішення про обрання запобіжного заходу слідчим суддею Печерського районного суду Києва перевірено та підтверджено обґрунтованість повідомленої А.Ємельянову підозри в інкримінованих йому злочинах.

“Водночас цією інформацією спростовуються повідомлення захисників А.Ємельянова щодо відмови в обранні йому запобіжного заходу, необґрунтованості підозри, а також неправдиві заяви щодо здійснення Департаментом спеціальних розслідувань досудового слідства стосовно судді господарського суду Києва А.Пригунової — зазначений департамент не здійснював та не здійснює досудове розслідування стосовно вказаної судді”, — додали у прес-службі.

Українські Національні Новини

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