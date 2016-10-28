Судье ВХСУ А.Емельянову избрана мера пресечения

"27 октября 2016 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины подозреваемому А.Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн", - сообщили в ГПУ.

Вместе с мерой пресечения в А.Емельянову положено обязанности не отлучаться за пределы Киевского области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

При принятии решения об избрании меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда Киева проверено и подтверждено обоснованность сообщенного А.Емельянову подозрения в инкриминируемых ему преступлениях.

"Вместе с тем этой информацией опровергаются сообщения защитников А.Емельянова об отказе в избрании ему меры пресечения, необоснованности подозрения, а также ложные заявления относительно осуществления Департаментом специальных расследований досудебного следствия в отношении судьи хозяйственного суда Киева А.Прыгуновой - указанный департамент не совершал и не осуществляет досудебное расследование в отношении указанного судьи", - добавили в пресс-службе.