Суд змінив міру запобіжного заходу чоловіку, який вбив на камеру павича: тепер він сидітиме під арештом

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На сьогоднішньому засіданні суд скасував попереднє рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і виніс нове – взяття під варту буковинця, який зумисно на камеру вбив павича. Тепер любитель знущання над тваринами найближчі 60 діб проведе за ґратами без права внесення застави.

Нагадаємо

За даними слідства, 3 червня, під час відпочинку, 18-річний молодик жорстоко поводився з павичем. Птаха придбав заздалегідь. Усвідомлюючи, що його дії завдадуть павичу істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, молодик з особливою жорстокістю наносив птаху ушкодження. Про цей факт стало відомо завдяки тому, що усі знущання над павичем зафільмували друзі підозрюваного. Відео згодом оприлюднили у соцмережах.