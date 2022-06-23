Суд изменил меру пресечения мужчине, который убил на камеру павлина: теперь он будет сидеть под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Черновицкий апелляционный суд взял под стражу мужчину, который убил павлина на камеру для развлечения, передает УНН.
Детали
На сегодняшнем заседании суд отменил предварительное решение о мере пресечения в виде домашнего ареста и вынес новое – заключение под стражу буковинца, который намеренно на камеру убил павлина. Теперь любитель издевательства над животными ближайшие 60 суток проведет за решеткой без права внесения залога.
Напомним
По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее. Осознавая, что его действия принесут павлину существенные боли и могут вызвать увечье или смерть, молодой человек с особой жестокостью наносил птице повреждения. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином были сняты друзьями подозреваемого. Видео впоследствии обнародовали в соцсетях.