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13:44 • 29155 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 45838 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46628 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59091 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Суд изменил меру пресечения мужчине, который убил на камеру павлина: теперь он будет сидеть под арестом

Суд изменил меру пресечения мужчине, который убил на камеру павлина: теперь он будет сидеть под арестом

Киев • УНН

 • 162778 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Черновицкий апелляционный суд взял под стражу мужчину, который убил павлина на камеру для развлечения, передает УНН.

Детали

На сегодняшнем заседании суд отменил предварительное решение о мере пресечения в виде домашнего ареста и вынес новое – заключение под стражу буковинца, который намеренно на камеру убил павлина. Теперь любитель издевательства над животными ближайшие 60 суток проведет за решеткой без права внесения залога.

Напомним

По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее. Осознавая, что его действия принесут павлину существенные боли и могут вызвать увечье или смерть, молодой человек с особой жестокостью наносил птице повреждения. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином были сняты друзьями подозреваемого. Видео впоследствии обнародовали в соцсетях.

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