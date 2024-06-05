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Суд залишив заставу у 12 млн грн для нардепа Клочка

Суд залишив заставу у 12 млн грн для нардепа Клочка

Київ • УНН

 • 19691 перегляди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 12 млн грн для народного депутата Андрія Клочка, який підозрюється в незаконному збагаченні на суму понад 11 млн грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у виді застави у розмірі 12 млн грн для нардепа Андрія Клочка. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

5 червня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід, застосований до чинного народного депутата України, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн

 - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що слідчий суддя ВАКС застосував до особи запобіжний захід у виді застави у розмірі 12 млн грн. Крім того на підозрюваного покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

"Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень чинному народному депутату Андрію Клочку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
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