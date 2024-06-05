Суд оставил залог в 12 млн грн для нардепа Клочко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн для нардепа Андрея Клочко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

5 июня 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения, примененную к действующему народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что следственный судья ВАКС применил к лицу меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн. Кроме того на подозреваемого возложены соответствующие процессуальные обязанности.

"Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого – до 10.07.2024", - отмечается в сообщении.

Дополнение

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен действующему народному депутату Андрею Клочко.