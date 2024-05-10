Суд обрав нардепу Клочку запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд призначив народному депутату Андрію Клочку, підозрюваному у незаконному збагаченні на суму понад 11 мільйонів гривень, заставу в розмірі 12 мільйонів гривень та інші процесуальні зобов'язання.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні, у вигляді 12 млн грн застави, передає УНН.
... слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
Додамо
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
У САП додали, що застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024.
Нагадаємо
НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн гривень чинному народному депутату України.
За даними джерел УНН йдеться про народного депутата зі "Слуги Народу" Андрія Клочко.