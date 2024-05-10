Суд избрал нардепу Клочко меру пресечения в виде 12 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении, в виде 12 млн грн залога, передает УНН.

... следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн - сообщили в САП.

Добавим

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В САП добавили, что залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10.07.2024.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен действующему народному депутату Украины.

По данным источников УНН речь идет о народном депутате из "Слуги Народа" Андрее Клочко.