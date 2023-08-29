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Суд залишив під вартою нардепа Гунька

Суд залишив під вартою нардепа Гунька

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька із можливістю внесення застави у 30 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Постолюк повідомила, що суд залишив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн грн.

Доповнення

За даними СБУ Анатолій Гунько “продавав” землю Національної академії аграрних наук, та взяв авансом 85 тисяч доларів. Однак, повністю завершити угоду не встиг. Прямо під час отримання першої частини хабаря його затримали правоохоронці.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд відправив під варту народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, а також визначив заставу в 30 млн гривень.

Українські Національні Новини

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