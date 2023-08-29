Суд оставил под стражей нардепа Гунько

Постолюк сообщила, что суд оставил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 30 млн грн.

Дополнение

По данным СБУ Анатолий Гунько “продавал” землю Национальной академии аграрных наук, и взял авансом 85 тысяч долларов. Однако, полностью завершить сделку не успел. Прямо во время получения первой части взятки его задержали правоохранители.

В начале августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, а также определил залог в 30 млн гривен.