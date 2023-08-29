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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:40 • 100704 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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13 марта, 06:36 • 107742 просмотра

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Суд оставил под стражей нардепа Гунько

Суд оставил под стражей нардепа Гунько

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько с возможностью внесения залога в 30 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Постолюк сообщила, что суд оставил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 30 млн грн.

Дополнение

По данным СБУ Анатолий Гунько “продавал” землю Национальной академии аграрных наук, и взял авансом 85 тысяч долларов. Однако, полностью завершить сделку не успел. Прямо во время получения первой части взятки его задержали правоохранители.

В начале августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, а также определил залог в 30 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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