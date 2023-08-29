Суд оставил под стражей нардепа Гунько
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько с возможностью внесения залога в 30 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Постолюк сообщила, что суд оставил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 30 млн грн.
Дополнение
По данным СБУ Анатолий Гунько “продавал” землю Национальной академии аграрных наук, и взял авансом 85 тысяч долларов. Однако, полностью завершить сделку не успел. Прямо во время получения первой части взятки его задержали правоохранители.
В начале августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, а также определил залог в 30 млн гривен.