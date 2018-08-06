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Суд залишив під арештом Вишинського до 8 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Апеляційний суд Херсонської області постановив нову ухвалу, якою продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 8 вересня. Про це повідомили УНН у прокуратурі АРК.

"Апеляційним судом продовжено термін тримання під вартою керівника "РИА Новости Украина" до 8 вересня", - сказали у прокуратурі.

Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина". Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Керівника "РИА Новости-Украина" арештували.

МЗС РФ вимагало негайно звільнити з-під варти Кирила Вишинського і зняти з нього обвинувачення.

Згодом стало відомо про арешт майна Вишинського.

Як повідомляв УНН, 6 липня Вишинському повідомлено про ще одну підозру - у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу.

Українські Національні Новини

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