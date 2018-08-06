Суд оставил под арестом Вышинского до 8 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Апелляционный суд Херсонской области постановил новое решение, которым продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 сентября. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АРК.
"Апелляционным судом продлен срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" до 8 сентября", - сказали в прокуратуре.
Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали.
МИД РФ требовало немедленно освободить из-под стражи Кирилла Вышинского и снять с него обвинения.
Впоследствии стало известно об аресте имущества Вышинского.
Как сообщал УНН, 6 июля Вышинскому сообщено о еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.