Суд заборонив Соціалістичну партію України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
Цитата
"15 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/10/22 про заборону Політичної партії "Соціалістична партія України". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Соціалістична партія України", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Додамо
Соціалістична партія України — вже сьома заборонена політсила, яку Мін'юст вважає проросійською.
Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких партій:
1) "Опозиційний блок";
2) "Соціалісти";
3) "Справедливість та розвиток";
4) "Держава";
5) "НАШІ";
6) "Блок Володимира Сальдо".
За даними СБУ, заборонені політичні партії здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.
Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займалися колабораційною діяльністю.