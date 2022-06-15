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Суд заборонив Соціалістичну партію України

Суд заборонив Соціалістичну партію України

Київ • УНН

 • 141351 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.

Цитата

"15 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/10/22 про заборону Політичної партії "Соціалістична партія України". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Соціалістична партія України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Додамо

Соціалістична партія України — вже сьома заборонена політсила, яку Мін'юст вважає проросійською.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких партій:

1) "Опозиційний блок";

2) "Соціалісти";

3) "Справедливість та розвиток";

4) "Держава";

5) "НАШІ";

6) "Блок Володимира Сальдо".

За даними СБУ, заборонені політичні партії здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займалися колабораційною діяльністю.

Українські Національні Новини

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