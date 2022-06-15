Суд запретил Социалистическую партию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.
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"15 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/10/22 о запрете политической партии "Социалистическая партия Украины". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещено деятельность политической партии "Социалистическая партия Украины", – говорится в сообщении.
Детали
Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.
Добавим
Социалистическая партия Украины — уже седьмая запретная политсила, которую Минюст считает пророссийской.
Ранее Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких партий:
1) "Оппозиционный блок";
2) "Социалисты";
3) "Справедливость и развитие";
4) "Государство";
5) "НАШИ";
6) "Блок Владимира Сальдо".
По данным СБУ, запретные политические партии осуществляли антиукраинскую деятельность, пропагандировали войну, создавали реальные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.
Представители этих партий способствовали насилию и преступлениям, направленным на незаконный захват государственной власти, а также помогали врагу и занимались коллаборационной деятельностью.