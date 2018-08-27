Суд заарештував комбайнера, який збив на смерть 17-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Комбайнеру, який в Ріпкинському районі збив на смерть 17-річну дівчину та полишив її на місці події помирати, обрано запобіжний захід. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
“Суд обрав запобіжний захід затриманому 39-річному комбайнеру у вигляді тримання під вартою до 22 жовтня 2018 року, тобто на час проведення досудового розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, розпочатому 23 серпня 2018 року за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дівчина 2001 року народження.
Нагадаємо, 22 серпня 2018 року о 23:17 до чергової частини Ріпкинського відділення ЧВП ГУ НПУ в області по каналу “102” надійшло повідомлення про те, що біля села Ямище Ріпкинського району Чернігівської області виявлено дівчину без ознак життя. Наявні травми не сумісні із життям дівчина отримала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю комбайну марки Джон Дір, який згодом було виявлено на території тракторного парку одного з підприємств в с. Малий Листвен, Ріпкинського району Чернігівської області.
Як повідомляв УНН, справу щодо неправдивих свідчень про ДТП за участю Димінського передали до суду.