Суд арестовал комбайнера, который сбил насмерть 17-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Комбайнеру, который в Репкинском районе сбил насмерть 17-летнюю девушку и оставил ее на месте происшествия умирать, избрана мера пресечения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.
“Суд избрал меру пресечения задержанному 39-летнему комбайнеру в виде содержания под стражей до 22 октября 2018 года, то есть на время проведения досудебного расследования”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве, начатом 23 августа 2018 года по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девушка 2001 года рождения.
Напомним, 22 августа 2018 года в 23:17 в дежурную часть Репкинского отделения ДОП ГУ НПУ в области по каналу “102” поступило сообщение о том, что возле села Ямище Репкинского района Черниговской области обнаружена девушка без признаков жизни. Имеющиеся на теле не совместимые с жизнью травмы девушка получила в результате дорожно-транспортного происшествия с участием комбайна марки Джон Дир, который впоследствии был обнаружен на территории тракторного парка одного из предприятий в с. Малый Листвен, Репкинского района Черниговской области.
Как сообщал УНН, дело о ложных показаниях о ДТП с участием Дыминского передали в суд.