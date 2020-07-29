Суд Японії розширив коло постраждалих від бомбардувань Хіросіми та Нагасакі

"Районний суд Хіросіми заявив, що всім 84 позивачам у віці від 70-х до 90-х років мають бути надані медичні пільги як жертвам нападу, відомим на місцях як "хібакуші"… Японія пропонує щедру медичну допомогу для людей похилого віку. Ті, кому 75 років та старше, платять 10% витрат, але справа також мала символічну цінність для тих, хто роками стверджував, що теж постраждав у жахливій атаці. Після оголошення вироку чоловік вийшов із зали суду та розгорнув банер із написом "Повна перемога", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після вибухів У Хіросімі та Нагасакі центральний уряд Японії визначив певні райони, які зазнали значних наслідків бомбардувань, і запропонував безкоштовну медичну допомогу тим, хто був там на той час. Позивачі перебували в районах поза цією зоною, але на них обсипався радіоактивний "чорний дощ" після нападу 6 серпня 1945 року, і вони стверджували, що зазнали шкідливих наслідків для здоров'я.

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Додамо, що станом на березень центральний уряд Японії визнав 136 682 людей хібакушами, включаючи тих, хто проживав у Нагасакі під час атомного нальоту 9 серпня 1945 року.

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Нагадаємо, близько 140 000 людей загинули під час бомбардувань в Хіросімі та його наслідків, ще 74 000 загинули під час нападу в Нагасакі. Наступного тижня в Японії відбудуться церемонії відзначення 75-ї річниці двох вибухів.