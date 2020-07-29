Суд Японии расширил круг пострадавших от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

"Районный суд Хиросимы заявил, что всем 84 истцам в возрасте от 70-х до 90-х лет должны быть предоставлены медицинские льготы как жертвам нападения, известным на местах как "хибакуша"... Япония предлагает щедрую медицинскую помощь для пожилых людей. Те, кому 75 лет и старше, платят 10% затрат, но дело также имело символичную ценность для тех, кто годами утверждал, что тоже пострадал в ужасной атаке. После оглашения приговора мужчина вышел из зала суда и развернул баннер с надписью "Полная победа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после взрывов в Хиросиме и Нагасаки центральное правительство Японии утвердило определенные районы со значительными последствиями бомбардировок и предложило бесплатную медицинскую помощь тем, кто был там в то время. Истцы находились в районах вне этой зоны, но на них сыпался радиоактивный "черный дождь" после нападения 6 августа 1945 года, и они утверждали, что подверглись вредным последствиям для здоровья.

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Добавим, что по состоянию на март центральное правительство Японии признало 136682 человек хибакушами, включая тех, кто проживал в Нагасаки во время атомного налета 9 августа 1945 года.

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Напомним, около 140 000 человек погибли во время бомбардировок в Хиросиме и от их последствий, еще 74 000 погибли при нападении в Нагасаки. На следующей неделе в Японии пройдут церемонии 75-й годовщины двух взрывов.