Суд взяв під варту чоловіка, який у Києві погрожував підірвати гранату в супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Суд за клопотанням Київської прокуратури взяв під варту 39-річного луганчанина, який погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує УНН.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 взято під варту 39-річного чоловіка, мешканця Луганської області, який погрожував застосувати гранату у столичному супермаркеті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент трапився увечері 14 травня 2020 року на вул. Кудряшова у Солом’янському районі столиці.
До поліції звернулись працівники та відвідувачі супермаркету, які повідомили, що невідомий чоловік перебував у приміщенні без захисної маски, у зв'язку з чим останньому зробили зауваження.
Надалі у ході виниклої словесної перепалки чоловік дістав із кишені предмет, схожий на гранату, та висловив погрози підірвати її в магазині. Працівники поліції "по гарячих слідах" затримали зловмисника та вилучили у нього предмет, схожий на гранату.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї або іншого предмета, заздалегідь пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).
Крім того, після проведення відповідної експертизи буде вирішено питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).
За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві чоловік погрожував підірвати магазин за те, що його не впускали без маски.