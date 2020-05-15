У Києві чоловік погрожував підірвати магазин за те, що його не впускали без маски

“Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій у супермаркеті у Солом’янському районі. Під час конфлікту з охороною магазину зловмисник дістав із кишені гранату та почав погрожувати підірвати приміщення. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За скоєне фігуранту загрожує до семи років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у магазині на вулиці Кудряшова між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати. Правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

“38-річного уродженця Черкащини поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а у ході поверхневого огляду виявили у нього гранату „РГД-5“ і дві сигнальні ракети. Заборонені предмети вилучили та направили на проведення відповідної експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати ресторан у Винниках, що на Львівщині.