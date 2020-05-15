В Киеве мужчина угрожал взорвать магазин за то, что его не пускали без маски
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Соломенском районе столицы мужчина угрожал охране подорвать магазин гранатой, потому что его отказывались пускать без маски. 38-летнего мужчину задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Следователи столичной полиции начали досудебное расследование по факту хулиганских действий в супермаркете в Соломенском районе. Во время конфликта с охраной магазина злоумышленник достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать помещение. В результате инцидента никто не пострадал. За содеянное фигуранту грозит до семи лет заключения”, — говорится в сообщении.
Установлено, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.
“38-летний уроженца Черкасской области полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату „РГД-5“ и две сигнальные ракеты. Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов. Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК”, — сообщили в полиции.
Напомним, правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках на Львовщине.