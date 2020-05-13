Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на Львівщині

“Спецоперацію завершено — внаслідок події ніхто не постраждав”, — повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялось раніше, сьогодні, 12 травня, близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що має з собою гранату та збирається підірвати її. На той час у ресторані проводились ремонтні роботи, тож усі, хто був всередині, вийшли з приміщення.

“В ході спецоперації, близько 22.40, поліцейські затримали зловмисника, 27-річного львів’янина, в порядку ст.208 КПК України. Зброї та боєприпасів при ньому не було. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід”, — повідомили правоохоронці.

“За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до шести років”, — повідомили у пресслужбі поліції, та додали, що наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські вилучили у п’яного водія гранату.